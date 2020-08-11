Лига Европы

Тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги Европы против Севильи.

Нуну Эшпириту Санту даже боится подсчитывать, сколько времени прошло со старта Вулверхэмптона в ЛЕ-2019/20 и сколько его команде пришлось колесить по Европе.

"Мы стартовали против Крузейдерс более года назад, – цитирует тренера Вулверхэмптона официальный сайт УЕФА. – Как же это было давно! И вот теперь мы в числе сильнейших команд турнира".

"Даже страшно представить, сколько миль пришлось преодолеть на пути в Германию. Я считаю, что мои ребята уже совершили подвиг, но это не повод останавливаться. Несмотря на то, что нам предстоит встретиться с отличной командой, мы постараемся использовать свой шанс дойти до конца. Хочется завершить этот безумный марафон на мажорной ноте".

Матч Вулверхэмптон — Севилья состоится во вторник, 11 августа, в Дуйсбурге. Начало в 22:00 по киевскому времени.