Лига Европы

Менеджер Милана прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мнением о поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда на своем поле обыграла Селтик (4:2).

"Мы неплохо начали игру, но два пропущенных мяча создали нам проблемы. Этот момент может стать поучительным и помочь нам расти. Даже когда мы проигрываем 0:2, мы должны быть настоящей командой, и сегодня у нас это получилось. Я рад, что даже с таким молодым составом мы не опустили руки после того как пропустили два мяча.

Селтик показал, что хотел добыть важный результат и оставить о себе хорошее впечатление на Сан Сиро.

После двух недель отсутствия я очень рад снова быть рядом с игроками и персоналом. Мы хотим продолжать в том же духе и быть амбициозными", — приводит слова Пьоли Football Italia.

Напомним, что главный тренер Милана не так давно выздоровел от коронавируса, из-за которого отсутствовал на нескольких матчах своей команды.

Обыграв Селтик, Милан набрал десять очков в пяти поединках Лиги Европы и гарантировал себе выход в 1/16 финала турнира.

Ранее сообщалось, что Милан хочет выкупить у Реала Браима Диаса.