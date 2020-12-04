Лига Европы

Молодой игрок "россонерри" доволен своим положением в команде.

Молодой полузащитник Милана Браим Диас, выступающий за клуб на правах аренды, после победного матча Лиги Европы против Селтика (4:2) заявил, что он очень рад возможности играть за свою нынешнюю команду.

"Я очень счастлив быть здесь и чувствую себя прекрасно в таком великом клубе, как Милан. Я играю на той позиции, на которой меня хочет видеть тренер. Я знаю, что я должен улучшать свою игру и я рад, что имею возможность делать это именно в Милане.

Возвращение Пьоли очень позитивно повлияло на нас. Его присутствие на игре стало дополнительным стимулом. Мы очень довольны сегодняшним выступлением", — приводит слова Диаса Football Italia.

Обыграв Селтик, Милан набрал десять очков в пяти поединках Лиги Европы и гарантировал себе выход в 1/16 финала турнира.

Отметим, что Браим Диас забил в этом матче четвертый гол своей команды.

В текущем сезоне игрок провел в составе Милана 13 игр, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Милан хочет выкупить Браима Диаса у Реала.