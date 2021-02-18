Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Реал Сосьедад примет Манчестер Юнайтед.

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Четверг, 18 февраля, 19:55. Турин, Альянц Стадиум. Арбитр — Сандро Шерер (Швейцария). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Номинальные хозяева данной встречи Реал Сосьедад в связи с карантинными ограничениями вынуждены принимать Манчестер Юнайтед в Турине. Разумеется, в нынешних условиях, при отсутствии болельщиков, домашний стадион играет для клубов значительно меньшую роль, тем не менее, постараться в данной встрече сан-себастьянскому клубу придется.

Выступления команды Альгуасиля Иманола в национальном чемпионате оставляют желать лучшего: клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 38 очков, при этом отстает от Севильи, идущей четвертой, на целых 7 баллов. В последних десяти матчах Ла Лиги Сосьедад добыл лишь три победы, проиграв при этом четыре встречи, однако в зоне еврокубков клуб уверенно закрепился.

Манчестер Юнайтед же в английской Премьер-лиге до недавнего времени выглядел увереннее. В конце января команда Оле-Гуннара Солскьяера умудрилась проиграть на домашнем стадионе аутсайдеру турнирной таблицы Шеффилду, после чего сыграть нулевую ничью с Арсеналом.

Да, в следующем поединке Манчестер Юнайтед "отвел душу", не оставив и камня на камне от Саутгемптона (9:0), но вскоре, на последних секундах матча упустил победу над Эвертоном (3:3) и не сумел одолеть Вест Бромвич (1:1). В результате, "красные дьяволы" отдали лидерство Манчестер Сити, и теперь отстают от них на 7 очков. Более того, "горожане" имеют матч в запасе.

Прежде команды встречались лишь дважды, в 2013-м году, в рамках 3-го и 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом поединке, на Олд Траффорд, клуб Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу (1:0). Ответный же матч завершился нулевой ничьей с незабитым пенальти Робина Ван Перси и красной карточкой Маруана Феллайни.

Без кадровых проблем у команд, разумеется, не обошлось. В конце января манкунианский клуб на несколько недель "потерял" только набравшего форму Поля Погба: француз получил травму бедра в том самом драматичном матче с Эвертоном. Также клубу не сможет помочь травмированный Фил Джонс.

У басков потери тоже имеются, но не калибра Поля Погба. Сосьедад не сможет рассчитывать на голкипера Мигеля-Анхеля Мойя, хавбека Луки Сангальи, защитника Алекса Сола и недавно перешедшего из Севильи Корлоса Фернандеса.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Реал Сосьедад — 79;

Манчестер Юнайтед — 10.

Интересные факты

- Реал Сосьедад забивает в 10-и последних матчах кряду, пропуская при этом в последних 8-и.

- Реал Сосьедад забивает меньше 1.5 мячей в 6-и из 7-и последних матчей в Лиге Европы.

- Манчестер Юнайтед не проигрывает в 21-м из 23-х последних матчей в Лиге Европы.

- Манчестер Юнайтед забивает в 1-м тайме на выезде в 5-и матчах подряд в Лиге Европы.

- Манчестер Юнайтед забивает меньше 1.5 мячей на выезде в 5-и из 6-и последних матчей в Лиге Европы.

- Манчестер Юнайтед забивает на выезде в 30-и из 32-х последних матчей.

- Манчестер Юнайтед играет 1-й тайм вничью на выезде в 7 матчах подряд.

Ориентировочные составы

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Гевара, Мерино, Порту, Сильва Ойярсабаль — Исак

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Бисака, Байи, Магуайр, Теллес — Матич, Фред, Мата, Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд

Не сыграют: Мойя, Сангальи, Сола, Фернандес — Джонс, Погба

ПРОГНОЗ 1:2

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