Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо проведет выездной поединок против Брюгге.

Динамо Киев — Брюгге

Четверг, 18 февраля, 19:55. Киев, НСК Олимпийский.

Динамо подходит к поединку еврокубка в отличном настроении. Киевляне в минувшем туре чемпионата Украины обыграли Олимпик и оторвались от Шахтера, который сыграл вничью с Колосом. Брюгге, в свою очередь, находится в не самой приятной ситуации. Последний матч чемпионата бельгийцы не сыграли из-за плохих погодных условий, а прямо сейчас в команде разгорелась вспышка коронавируса.

Команды уже встречались в позапрошлом году на стадии квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда Динамо уступило на выезде со счетом 0:1, а дома в драматической встрече сыграло со счетом 3:3, что привело к уходу Александра Хацкевича.

Букмекеры считают фаворитом встречи Динамо. Так, компания Фаворит предлагает на победу киевлян коэффициент 2,6. Победа Брюгге оценена в 3,5, а ничейный результат — в 2,95.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.