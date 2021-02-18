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Динамо - Брюгге, фото getty images
18 февраля 2021, 14:27
В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо проведет выездной поединок против Брюгге.
Динамо Киев — Брюгге
Четверг, 18 февраля, 19:55. Киев, НСК Олимпийский.
Динамо подходит к поединку еврокубка в отличном настроении. Киевляне в минувшем туре чемпионата Украины обыграли Олимпик и оторвались от Шахтера, который сыграл вничью с Колосом. Брюгге, в свою очередь, находится в не самой приятной ситуации. Последний матч чемпионата бельгийцы не сыграли из-за плохих погодных условий, а прямо сейчас в команде разгорелась вспышка коронавируса.
Команды уже встречались в позапрошлом году на стадии квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда Динамо уступило на выезде со счетом 0:1, а дома в драматической встрече сыграло со счетом 3:3, что привело к уходу Александра Хацкевича.
Букмекеры считают фаворитом встречи Динамо. Так, компания Фаворит предлагает на победу киевлян коэффициент 2,6. Победа Брюгге оценена в 3,5, а ничейный результат — в 2,95.
Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.