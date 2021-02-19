Лига Европы

Главный тренер "горняков" прокомментировал игру против Маккаби.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Луиш Каштру считает, что "горняки" полностью контролировали ход игры, а также отрицает вальяжность своих подопечных в первой половине игры.

"В последние 10 минут матча Шахтер немного сбавил. Это нормально из-за всех замен и других остановок. Тем не менее, мы продолжали создавать моменты. За этот короткий отрезок времени шансы были у Фернандо и Коноплянки. Хоть мы и больше оборонялись в это время, чем атаковали, но контролировали при этом мяч. Весь матч был под нашим тотальным контролем.

У нас на флангах есть Соломон, Тайсон, Тете и Коноплянка. Все они показывают высокий уровень игры. Соломон достаточно хорошо отыграл, я им доволен. Он был свеж, ведь не так много сыграл в последнем матче. Поэтому ему хватило сил показать себя. Он отлично отвечает за фланговую игру, отлично доходит до лицевой линии и великолепно подает на своих партнеров по команде в зону завершения атак.

Казалось ли, что в первом тайме команда действовала вальяжно? Нет, ни в коем случае. Мы были очень безопасной командой в течение всего первого тайма. Полностью контролировали игру. Если я не ошибаюсь, у нас было 70 или больше процентов владения мячом в первом тайме. У Маккаби не было опасных моментов, только несколько угловых. Когда соперник закрывается в своей штрафной, сложно развивать скоростной футбол. Во второй половине было больше свободных зон, поэтому атаки проходили намного быстрее", — сказал португалец на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.