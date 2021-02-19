Лига Европы

Хавбек "горняков" — о победе над Маккаби.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу в матче с Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы (0:2).

"Тяжело говорить по горячим следам, но понятно, что во втором тайме команда соперников большими силами пошла вперед, хотела забить, создавала моменты, и мы где-то остановились. Даже не знаю, в чем причина, ведь счет не позволял этого делать".

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"Ошибки были, и нужно работать над их исправлением. А так, в принципе, мы все контролировали. Вот когда забили гол, стали останавливаться, действовать более вальяжно, а ведь расслабляться никак нельзя", — сказал Степаненко в интервью пресс-службе клуба.

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