Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед отверг идею о необходимости предоставить ему отдых.

Автор решающего гола в ворота Ливерпуля, благодаря которому Манчестер Юнайтед несколькими днями ранее прошел в 1/8 финала Кубка Англии, а также лучший футболист "Красных дьяволов" в 2020-м году — полузащитник Бруну Фернандеш в интервью BBC рассказал о персональных амбициях и текущем состоянии своей формы.

"Устал? Мне 26 лет, как я могу устать?! — резко отреагировал португальский исполнитель на вопрос журналиста о возможной накопившейся усталости, по причине которой он начал игру против "красных" со скамейки запасных, — Если я устану в этом возрасте, что будет, когда мне исполнится 30 или 32 года? Не смогу вообще играть или буду выходить в одной из пяти игр? Нет, я абсолютно не устал.

Тренер знает, что лучше для команды, — оценил данное решение Оле-Гуннара Солскьяера футболист, — Против Ливерпуля он решил сыграть с Донни ван де Бееком для того, чтобы команда выглядела более свежей. Это справедливое решение, так как Донни действительно много работает над собой на тренировках. Он важен для нас сейчас и будет становиться только ценнее с каждой следующей игрой".

Немного рассказал Бруну и о своей жизненной философии: "Я не согласен, что проигрывать — это нормально. Наоборот, это — ненормально. Когда я играл со своими друзьями в детстве, как бы там ни было, я каждый раз хотел победить. Считаю, что этот менталитет мне удастся пронести через всю свою карьеру".

Следующий матч Манчестер Юнайтед, с возможным участием в нем Бруну Фернандеша, состоится 27 января, когда команда Солскьяера сыграет дома против Шеффилд Юнайтед. Начало в 22:15 по киевскому времени.