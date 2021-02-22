Лига Европы

Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА.

Болельщики киевского Динамо не смогут поддержать свою команду на стадионе Ян Брейдел, на котором "бело-синие" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге. Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

Отмечается, что такое решение было принято Исполнительным комитетом УЕФА. Оно основывается на постоянных ограничениях на путешествия и минимизации рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что ответная встреча между Брюгге и Динамо пройдет в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. В первой игре был зафиксирован ничейный счет 1:1.