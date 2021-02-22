Украина

Наставник киевлян поделился своими мыслями о нападающем Русине.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию в клубе для нападающего Назария Русина, который в ближайшее время будет отдан в аренду.

22-летний украинец уже находится в Варшаве, где в скором времени подпишет контракт с Легией, в которой на правах аренды выступает защитник "бело-синих" Артем Шабанов. Аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона.

"На мой взгляд, Русин — большой талант, но в Динамо ему еще рано выступать. У него недавно была серьезная травма ключицы, которая его сильно затормозила. Но у него есть навыки! Во-первых, он очень быстр. Мне кажется, что польский чемпионат ему подходит. Когда я смотрю на его особенности и на то, как играют в Польше, я считаю, это будет хорошо для всех сторон", — приводит слова Луческу Sportowe Fakty.

Ранее стало известно, что Динамо вновь пытается подписать Бупендзу.