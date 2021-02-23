Лига Европы

Шахтер обслужит испанец, а Динамо — серб.

В рамках ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы Шахтер примет Маккаби, а Динамо сыграет на выезде с Брюгге.

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах украинских команд.

Так матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес из Испании. Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието Лопес де Сераин будут его ассистентами.

Матч Шахтер — Маккаби состоится в четверг, 25-го февраля. Начало игры — в 19:55 по киевскому времени.

На игре Брюгге — Динамо главным арбитром будет Срджан Йованович. Его помощники — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Данное противостояние пройдет также 25-го февраля. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.