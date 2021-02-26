Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против израильского Маккаби Тель-Авив.

Оказалось, что по первому противостоянию в данной паре к игре донецкого Шахтера было не так уж много претензий, по сравнению с тем, сколько возникло по ходу ответной игры. "Горняки" могли приговорить соперника к поражению благодаря удачному началу встречи, однако не реализовали имевшиеся возможности, заставив своих фанатов ближе к перерыву хвататься за голову от безалаберных действий в обороне. Однако, хорошо то, что хорошо заканчивается. Коллектив Каштру первым из числа украинских команд в этот вечер отпраздновал важный для страны успех, а гол Мораеса с пенальти должен подбодрить форварда, у которого не все было в порядке с забитыми мячами в последнее время.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 7,0. По итогу отчетного противостояния, у голкипера Шахтера в активе оказалось два спасения собственных ворот. На первый взгляд — не так уж и много, но нельзя было не отметить их важность и напряженность отрезка игры, за который они произошли. Трубин действительно выручал свою команду, показывая уверенную игру по ходу всего поединка. Эпизод с паникой в конце первого тайма и двумя попаданиями в каркас ворот можно было бы записать в качестве его вины, но только лишь с точки зрения отсутствия перехвата изначальной подачи с углового. В остальном же, вполне достойное выступление.

Додо — 5,0. Правого защитника дончан после первого тайма можно было "попинать" за незначительное количество времени, проведенного на чужой половине поля. Но что тогда говорить об отчетной встрече, в которой Додо подключался к атакам только во время стартовых порывов "горняков". С учетом того, что Тайль Бен-Хаим II в очередной раз показал далекую от уверенной игру, пассивность бразильца попросту нельзя объяснить.

Сергей Кривцов — Витао — 6,0. Пара центральных защитников Шахтера совместными усилиями наиграла на посредственную оценку, но, все же, чуть больше в этот вечер стоит выделить выступление украинца. Его практически в два раза чаще задействовали при позиционном розыгрыше, хотя и потерь с его стороны последовало по этой причине гораздо больше (11 против 1 у Витао), но действия в ситуациях один на один и чтении передач в штрафную с лихвой компенсировали отдельные обрезки. Дончане не пропустили, кто-то может сказать, что чудом (и будет прав), поэтому действия центра обороны критиковать можно только за отдельные огрехи.

Николай Матвиенко — 6,5. В отличии от своего коллеги на правом фланге, украинский игрок обороны был более вовлечен в игру на чужой половине поля. При этом, Матвиенко приходилось один в один противостоять солидно отыгравшему Хозезу, что лишь подбрасывает камней в огород Додо. По большому счету, именно Матвиенко должен был в начале матча закрывать вопрос о выходе своей команды в следующий раунд, но сплоховал при игре на добивании удара Тайсона. Количество персональной беговой работы после этого — наказание за упущенный момент.

Майкон — 5,5. Кривцов после матча скажет: "Шахтеру плохо без Степаненко", и с фразой центрального защитника можно как согласиться, так и попытаться ее оспорить. Не так уж и плохо сыграл Майкон в роли сменщика Тараса, чтобы однозначно характеризовать его игру как неудачную. Тут скорее будет справедливым чувство недосказанности в его действиях. Бразилец приучил нас к атакующей направленности своих действий, но Каштру старается лепить из него исключительно разрушителя с небольшой добавочной стоимостью. По всей видимости, пока этот процесс продолжается, нам всегда будет чего-то да не хватать. В этой игре Майкон сыграл хорошо, но слишком много находился за черновой работой.

Алан Патрик — 5,0. Патрика вновь отправили помогать линии атаки, но ни прямых голевых действий он создать не смог, ни помочь партнерам в игре на оборону оказался неспособен. По потерям мяча он оказался первым в составе своей команды (19), а большая часть из них приходилась как раз на отрезок на стыке двух таймов, когда Шахтер имел наибольшие шансы пропустить в этом матче.

Манор Соломон — 5,0. Вновь израильтянин получает игровое время на футбольном поле, вновь всем видом показывает, что матч для него является сверхпринципиальным, и вновь отправляется на скамейку запасных с пустыми руками. Каштру дважды постарался сыграть на эмоциях своего подопечного, и дважды вставал из-за стола с пустыми руками, однако во второй раз терпения португальского специалист хватило на меньший промежуток времени.

Марлос — 5,5. Некогда лидер атак Шахтера показал пару интересных движений с мячом в начале поединка, но откровенно сдал к перерыву. Его выступление получилось не таким уж неудачным, как на то может указывать количество сыгранных минут в этот вечер (только первый тайм), однако хозяева поля нуждались в большей динамике в передней линии.

Тайсон — 5,5. Бразильца продержали практически до конца матча по не совсем очевидным причинам. Седьмой номер "горняков" напрашивался на замену еще в начале второго тайма, когда все, что смог сделать, это попытаться нарисовать передачу на ход Тете в штрафную из центральной зоны. Возможно, Каштру попал под влияние активного старта поединка в исполнении Тайсона, когда игрок действительно был заметен на футбольном поле, но это всего лишь догадки. Цифры говорят об обратном — Марлос, проведя далекий от идеального первый тайм, касался мяча менее чем на треть реже, чем бразилец, отыгравший практически до финального свистка.

Жуниор Мораес — 6,5. Опытный форвард находится в той тонкой ситуации, когда для завоевания места в заявке нашей сборной на чемпионате Европы его голеадорские показатели явно не дотягивают, однако в клубе все еще не выросла достойная замена, которая была бы способна потеснить его из стартового состава. Видно, что Мораес попросту страдает без забитых голов, но нельзя не отметить тот факт, что и искать голевые моменты он стал намного реже. По факту, удар с пенальти был чуть ли не единственной прямой угрозой с его стороны в этот вечер. Реализовал, бесспорно, очень уверенно, с чем его только можно поздравить, но дальнейшее развитие этого успеха находится под большим знаком вопроса.

Тете — 6,0. Взрывной и эгоистичный бразилец сходу пришелся ко двору в темпе отчетного поединка, который был актуален в момент его выхода на футбольное поле. Маккаби съедал центр поля у дончан, поэтому единственным шансом было уходить в атаки через флаги в единоличном контроле. Эффективность пришла достаточно быстро — пенальти, заработанный на уже валившимся с ног Бен-Хаиме, пришелся очень даже к месту. Однако продолжать играть в подобном стиле острой необходимости для игрока уже не было, и вот тут большая проблема для Каштру на будущее — Тете оказался не готов к перестроению под изменившиеся задачи на поле.

Маркос Антонио — 6,0. Как прямая замена Марлосу, игрок показал себя достаточно уверенно. Не было в действиях Антонио чего-то сверхъестественного, но присутствовало самое главное — надежность, с чем у дончан были ох какие проблемы в отчетной встрече. Всего пять потерь контроля за тайм — это считается хорошим показателем для полузащиты Шахтера в этой встрече.

Фернандо, Евгений Коноплянка, Виктор Корниенко — если в первой игре против Маккаби логика замен от Каштру была достаточно понятна — простое и хирургически точное закрытие проблемных зон, то триплет в заключительный отрезок второго тайма вызывал определенные вопросы. Судя по риторике португальского наставника на послематчевой пресс-конференции, кто-то был очень азартен и решил идти добивать соперника в освободившиеся зоны.

Вот только адекватного плана действий для новоприбывших футболистов никто не подготовил. Большинство быстрых атак завершались индивидуальными потерями, поэтому говорить об эффективности вышедших на поле футболистов не приходилось. "Гулять так гулять" — в этот вечер такая тактика "не прокатила".