Лига Европы

Голкипер Брюгге прокомментировал вылет его команды из Лиги Европы по итогу противостояний против киевского Динамо.

После гостевого ничейного исхода первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против киевского Динамо (1:1), бельгийский Брюгге явно мог рассчитывать в ответной игре на большее, нежели поражение с минимальным преимуществом соперников по счету (0:1), вслед за чем последовал закономерный вылет команды Филиппа Клемана из текущего розыгрыша еврокубков.

Брюгге — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

Голкипер "сине-черных" Симон Миньоле в своем послематчевом интервью заявил, что его команда расстроена результатом прошедшей встречи, но не собирается опускать руки, в ближайшем будущем совершив попытку довести начатое на внутренней арене до логического завершения.

"В своих попытках найти гол мы играли достаточно консервативно, и у нас периодически возникали моменты для взятия ворот. Счет слишком продолжительное время оставался 0:0, поэтому было очевидным, что соперники попытаются что-то создать в ответ. У них был более широкий резерв, чем у нас, что и сыграло ключевую роль.

Динамо сыграло в ва-банк в последние двадцать минут, и достигло своего успеха. Пропущенный мяч случился слишком поздно для того, чтобы у нас были хоть какие-то шансы отыграться. Если бы мы смогли забить раньше, на поле был бы совершенно другой расклад. Очень досадный исход для нас.

Думаю, что в полном составе, домашний матч мы бы точно выиграли, особенно, отталкиваясь от результата игры в Киеве. Все, кто был на поле, отдали все силы для победы, но этого было слишком мало. Но таков футбол — иногда нужно смириться с поражением.

Мы хотели пройти в следующий раунд специально для ребят, которые сидят дома на карантине, тогда бы у них появился еще один шанс сыграть хотя бы еще один европейский матч. Это было вполне достижимой целью. Я не говорю, что мы сильнее всех в Лиге Европы, но мы определенно можем противостоять любому сопернику", — подытожил голкипер бельгийской команды.

А пока Брюгге будет готовиться к очередному матчу национального первенства, киевское Динамо будет находиться в приятном томительном ожидании момента оглашения имени его следующего соперника по 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.