Лига Европы

Подводим итоги голосованию перед процедурой жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Ранее этим днем, наш сайт запустил голосование, в котором предложил своим читателям выбрать наиболее "удобных" соперников для киевского Динамо и донецкого Шахтера на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В результате, аудитория продемонстрировала небывалый интерес к выбору возможных оппонентов для украинских клубов, а их голоса распределились в достаточно позитивном ключе для наших команд.

Для донецкого Шахтера оптимальным соперником, согласно мнению аудитории, будет являться норвежский Мольде (2551 голос), в то время как чешская Славия (1682) и шотландский Рейнджерс (1249) попали в тройку возможных претендентов.

Кого точно не хотя видеть любители футбола в оппонентах у дончан, так это испанский Вильярреал (60), который лишь немногим отстал от амстердамского Аякса (88).

Ситуация для киевского Динамо складывается похожим образом. Действующему вице-чемпиону Украины еще предстоит "подраться" с "горняками" за Мольде (3631 голос), да и от Славии (1751) фанаты "бело-синих" также не отказались бы. А вот третье место в конкурсе зрительских симпатий, неожиданно, отошло к греческому Олимпиакосу (906).

С антиподами столичных ситуация обстоит схожим образом: Вильярреал абсолютно не в фаворе (35), но Аякс (69) сумела немного потеснить Рома (68).

В целом, нашим командам болельщики желают исключительно легкой руки ведущего жеребьевки, которая уже в скором времени (14:00 по Киеву) стартует в швейцарском Ньоне. Последить за ее ходом можно будет с помощью нашего сайта.