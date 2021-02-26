Лига Европы

Нападающий донецкого клуба высказался о победе в еврокубковом поединке.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился мыслями о выходе своего клуба в 1/8 финала Лиги Европы.

"Я очень счастлив, что забил. Для нападающего забивать голы – очень важно, но еще важнее, что команда победила.

Это была не лучшая наша игра, мы можем прибавлять, причем сильно. Но главное, что мы прошли дальше", — приводит слова Мораеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по итога жеребьевки, в 1/8 финала Лиги Европы "горняки" встретятся с Ромой.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.