Лига Европы

Форвард Шахтера сумел превзойти показатели своего одноклубника.

Донецкий Шахтер сумел развить успех образца гостевого противостояния против израильского Маккаби Тель-Авив (2:0) домашней победой в ответном поединке в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с минимальным преимуществом по счету (1:0).

Шахтер — Маккаби Тель-Авив 1:0 Видео гола и обзор матча

Единственный точный удар в этой встрече оказался на счету у нападающего "горняков" Жуниора Мораеса, которому удалось хладнокровно подойти к реализации пенальти.

Впрочем, индивидуальный успех форварда при исполнении стандартного положения не только помог его команде сделать очередной шаг в еврокубковом сезоне, но и обеспечил его персональным достижением.

Нападающий сборной Украины, с пятнадцатью голами в активе, возглавил гонку бомбардиров среди футболистов украинских клубов, принимавших участие в розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

На своем пути на вершину данного рейтинга Мораес сумел ставить позади одного из своих нынешних одноклубников — Тайсона, у которого в активе по семь мячей в составе харьковского Металлиста и донецкого Шахтера, а также Олега Гусева, который завершил свою карьеру на показателе в 13 голов за киевское Динамо.

К слову, Мораес в свое время был не против забивать в составе "бело-синих", сумев оформить семь голов за столичный клуб по ходу сезона-2017/18, что на один больше, чем за весь этап карьеры в Шахтере, и на пять — чем в составе донецкого Металлурга.

В топ-10 бомбардиров также входят Андрей Ярмоленко (12 мячей за Динамо Киев), Луис Адриано (11 за Шахтер), Евгений Селезнев (10 за Днепр и один за Шахтер), Клейтон Шавьер (11 за Металлист), Джонатан Кристальдо (10 за Металлист), Никола Калинич (9 за Днепр) и Эдмар (9 за Металлист).

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