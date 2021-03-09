Украина

"Горняки" нацелились на 18-летнего бразильца.

Шахтер на ряду с многими топ-клубами Европы заинтересован в подписании юного форварда Сантоса Жорже Кайо.

По информации Calciomercato, "горняки", а также Аякс, лондонский Арсенал, Челси и Лион уже связывались с агентом 18-летнего нападающего.

Отмечается, что помимо перечисленных клубов за игроком следят Ювентус, Интер и Марсель, который возглавил экс-тренер Сантоса Хорхе Сампаоли.

Срок действия текущего соглашения бразильца истекает в декабре 2021-го года. Фактически, начиная с июня, футболист уже сможет подписать контракт с новым клубом, если не продлит текущее соглашение.

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