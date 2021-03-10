Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео трансляцию.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо примет в Киеве Вильярреал.

В среду, 10 марта, в конференц-зале учебно-тренировочной базы Динамо в Вите-Литовской состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Начало в 16:30 — сообщил официальный сайт клуба.

Видео пресс-конференции:

Матч Динамо — Вильярреал состоится на НСК Олимпийский в четверг, 11 марта. Начало в 19:55.

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