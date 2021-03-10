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Луиш Каштру, фото ФК Шахтер
10 марта 2021, 11:16
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер в Риме встретится с Ромой.
В среду, 10 марта, состоится предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Шахтера Луиша Каштру и защитника «горняков» Исмаили. Начало в 18:20 по киевскому времени — сообщил официальный Твиттер клуба.
В 19:00 по киевскому времени Шахтер проведет тренировку на Стадио Олимпико.
Видео пресс-конференции:
Матч Рома — Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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