Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию видео трансляцию.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер в Риме встретится с Ромой.

В среду, 10 марта, состоится предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Шахтера Луиша Каштру и защитника «горняков» Исмаили. Начало в 18:20 по киевскому времени — сообщил официальный Твиттер клуба.

В 19:00 по киевскому времени Шахтер проведет тренировку на Стадио Олимпико.

Видео пресс-конференции:

Матч Рома — Шахтер состоится на Стадио Олимпико в Риме в четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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