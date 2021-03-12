Лига Европы

Лидер обороны "желтой субмарины" подвел итоги первого матча против Динамо.

Защитник Вильярреала Пау Торрес прокомментировал первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо, который завершился победой "желтой субмарины" со счетом 2:0.

24-лений испанец провел на поле первый тайм и открыл счет в матче на 31-й минуте, но в перерыве был заменен из-за полученного повреждения.

"Мы добились отличного результата, но мы уже видели, что произошло с Зальцбургом, поэтому мы знаем, что впереди ответный матч. Хотя это хороший результат, он был нам нужнее.

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Команда знала, как сделать шаг вперед. Мы приехали после неудачных результатов в чемпионате, но мы знали, что это будет очень важная игра, которая может изменить нашу динамику. У нас была команда, которая всегда хотела контролировать игру, и она этого добилась.

Гол? Забил гол в той ситуации, когда защитник может забить. Это был очень хороший пас от Жерара. Мы хорошо подготовились — забили два защитника.

Повреждение? После первого осмотра вроде бы все не так серьезно, хотя нужно подождать и посмотреть, что скажут тесты. Я бы очень не хотел получить травму в этот насыщенный момент сезона", — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Видеообзор матча Динамо — Вильярреал можно посмотреть на Football.ua.