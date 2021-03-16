Лига Европы

Вратарь "горняков" рассказал о предстоящем матче с Ромой в Лиге Европы.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы.

"Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители Шахтера, начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с Десной, проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму".

"Не знаю, как они станут действовать. Но Рома также будет обозлена. Команда проиграла в Серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подойдет к матчу. А какая будет тактика, посмотрим в четверг".

"Первый матч? Конечно, мы могли закончить его по другому. Первый гол мы получили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют это использовать. Они могут сидеть весь матч в обороне, а наказать за одну оплошность. Нужно быть внимательнее и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече".

"Победа над Десной? Во-первых, нам нужно догонять Динамо в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были неважные результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне".

"Поддержка болельщиков? Футбол – это эмоции, тяжело играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для Шахтера, болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если будут болельщики – будет круто", — приводит слова Трубина пресс-служба "горняков".

Напомним, матч Шахтер — Рома пройдет в Киеве в четверг, 18 марта, в 19:55 по киевскому времени. В первой игре "волки" обыграли украинскую команду со счетом 3:0.

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