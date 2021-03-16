Лига Европы

"Горняки" представили промо ролик к ответному матчу с Ромой в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер представил эффектный промо ролик к ответному поединку 1/8 финала Лиги Европы против итальянской Ромы. Первая игра закончилась победой "волков" со счетом 3:0.

Пресс-служба "горняков" именовала грядущий матч девизом "Мы верим, что вы верите!". Такую фразу можно охарактеризовать одним способом: команда Луиша Каштру настраивается на камбэк в матче против Ромы, в матче, в котором на трибунах должны присутствовать болельщики.

Напомним, поединок Шахтер — Рома пройдет в четверг, 18 марта, в 19:55 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.