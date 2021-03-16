Украина

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших нападающих Шахтера. О тех, кто выступал наконечником атак дончан и выражал собой весь атакующий потенциал команды.

Напомним, были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

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Редакция остановила свой выбор на трех нападающих: Виталий Старухин, Виктор Грачев и Луис Адриано. Каждый из них хорош по своему, но нужно выбрать всего лишь одного.

Виталий Старухин

Период выступлений: 1973-81

Матчей: 269

Голы: 110

Уроженец Минска начинал свою карьеру в Беларуси, а уже транзитом через одесский СКА и полтавский Строитель оказался в составе Шахтера, однако с очень большими приключениями. "Горняки", можно сказать, выкрали нападающего у Строителя, но Федерация Футбола СССР узнала об этом и запретила футболисту выступать за Шахтер.

В Донецке нашли выход — нападающий играл за дубль под фамилией Чернов, забив достаточно много голов, чем привлек внимание Москвы. Старухина-Чернова попросили явиться в молодежную сборную, но игрок якобы заболел менингитом и не смог приехать. Из-за этого нападающему пришлось играть каждый раз под новой фамилией.

Дебютировать за "горняков" под своим именем Старухин смог в 1972 год. "Бабуся", такое прозвище получил футболист, очень комфортно чувствовал себя в чужой штрафной площади и был настоящей угрозой для ворот. В 1979 Старухин отметился 26 голами и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, а также был признан игроком года. Тем не менее, уже через два года Шахтер отказался от его услуг, взяв курс на омоложение.

"Бабуся" провел за дончан восемь лет, забив 110 голов в 269 поединках. Старухин дважды добивался серебряных наград чемпионата СССР, выигрывал Кубок СССР в 1980 году и стал символом первого выхода команды в еврокубки.

Виктор Грачев

Период выступлений: 1980-81, 1982-90, 1994

Матчей: 331

Голы: 80

Нападающий начинал свой футбольный путь в местной команде Дзержинска, но вскоре невысокий нападающий приглянулся Шахтеру, но после месячного просмотра оказалось, что "горнякам" он не подходит из-за роста и недостатка техники, поэтому доказывать свою состоятельность Грачеву пришлось в Спартаке из Орла.

Вскоре нападающий уже оказался в московском Торпедо, а уже после этого наконец-то вернулся в стан "горняков" в качестве боевой единицы, на которую рассчитывают. Грачева ценили за отличную скорость и поставленный удар. К тому же, со временем добавилась также и техника, которая перекрыла ему путь в Шахтер несколькими годами ранее.

Благодаря успешным выступлениям нападающий привлек внимание Валерия Лобановского, но Динамо тогда остановило свой выбор на Беланове, а сам футболист отмечал, что вряд ли бы смог заиграть в столичной команде в силу того, что уже не был молодым игроком.

Настырный нападающий провел за Шахтер 331 матч, в которых забил 80 голов, дважды выиграв Кубок СССР, однажды Суперкубок СССР, Кубок Украины в 1995, а также становился лучшим бомбардиром Кубка Кубков в сезоне 1983-1984.

Луис Адриано

Период выступлений: 2007 — 2015

Матчей: 265

Голы: 130

Ассисты: 41

Карьеру на серьезном уровне Луис Адриано начал в Интернасьонале, с которым пробился на Клубный чемпионат мира. Молодой нападающий тогда не был игроком основы, но смог забить в полуфинале турнира после выхода на замену, чем привлек внимание некоторых европейских клубов. Чуть позже Адриано также выиграл молодежный чемпионат Южной Америки и его трансферу в Европу помешать уже было трудно.

Шахтер тогда заплатил за бразильского бомбардира три миллиона евро, однако сразу заиграть у Адриано не получилось — Луису потребовалось время на адаптацию, но постепенно бразилец отвоевал место в стартовом составе и заручился полным доверием Мирчи Луческу. Румынский специалист ставил нападающего в состав даже тогда, когда тот разочаровывал своей игрой.

Особое воспоминание с Адриано связано с Кубком УЕФА. В том поединке Луис открыл счет, элегантно переиграв голкипера Вердера в ближнем бою. Еще одним значимым событием в истории Шахтера с оттенком Адриано стал поединок против БАТЭ в рамках Лиги чемпионов, когда нападающий отметился пятью забитыми голами.

До перехода в Милан Адриано отыграл за "горняков" восемь сезонов, в которых провел 265 поединков, отметившись 130 голами и 41 результативной передачей. Бразилец выиграл с Шахтером шесть чемпионств, четыре Кубка Украины, четыре Суперкубка Украины и Кубок УЕФА. Также Адриано становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне-2013/14 и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Редакция Football.ua считает, что возглавить атаку символической сборной Шахтера всех времен должен Виталий Старухин.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть нападающим легендарного состава Шахтера?

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