Италия

Паоло Даль Пино обвиняют в бесхозяйственности в условиях пандемии.

Президента Серии А Паоло Даль Пино не хотят видеть во главе высшего дивизиона итальянской лиги ряд влиятельных клубов — сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Sole 24 Ore.

Интер, Ювентус, Наполи, Лацио, Аталанта, Форентина и Верона выступили с официальным протестом против маркетинговой деятельности руководства лиги и распределения доходов от телевизионных прав. При этом список недовольных не ограничивается этой "великолепной семеркой", и если дело дойдет до открытого противостояния, ее поддержат и другие клубы.

Итальянские клубы несут убытки в условиях пандемии, и многие намерены требовать компенсации ущерба через суд, поскольку, по их мнению, руководство Серии А не смогло организовать оптимальное функционирование лиги в сложившихся реалиях.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения недовольных, стало согласие итальянских футбольных властей проводить матчи Евро-2020 в Риме со зрителями, уступив давлению со стороны УЕФА, при том, что на матчи чемпионата Италии болельщиков пускать никто не планирует, а это для многих клубов основной источник дохода.