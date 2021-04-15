Лига Европы

Наставник "канониров" высказался в преддверии еврокубковой встречи.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против пражской Славии.

"Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет.

Это очень важно для нас как для клуба. Дело не в нашем личном интересе, но в коллективном. Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях. У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться этого", — сказал специалист.

Ранее наставник "канониров" рассказал о работе главного тренера.