Лига Европы

Защитник Аякса не исключает переезд в Италию.

Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против Ромы Николас Тальяфико признался в своем неравнодушии у Интеру.

"Моим кумиром с детства был Хавьер Дзанетти, поэтому мне льстит интерес со стороны Интера, – цитирует капитана Аякса Tuttomercatoweb. – Мне нравится итальянский чемпионат в целом, да и сама Италия, ведь мои предки — выходцы из Генуи и Калабрии".

"Возможно, когда-нибудь я поиграю в Серии А, но сейчас все мои помыслы связаны с Аяксом, и, в первую очередь, с ответным четвертьфинальным матчем Лиги Европы".

Аргентинский защитник в конце прошлого года продлил контракт с Аяксом до 30 июня 2023 года.

Матч Рома — Аякс состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок в Амстердаме завершился со счетом 1:2.