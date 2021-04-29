Лига Европы

Хавбек "красных дьяволов" рассказал немного о себе, а также поделился своими мыслями о предстоящем матче с Ромой.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал предстоящий первый полуфинальный поединок Лиги Европы против Ромы, а также немного рассказал о себе.

"В матче с Ромой нас ждет серьезная проверка, но рано или поздно она бы все равно нам выпала. В какой-то момент нам бы попался топовый соперник, грозное испытание. Мы начали борьбу в этом турнире с психологией победителей и намерены завоевать трофей. Рома здесь тоже не из баловства, а жаждет победы. Надо доказать, что мы жаждем ее сильнее.

Победа в Лиге Европы в 2017 году? Это последний трофей, выигранный нами в Манчестер Юнайтед, так что я, конечно, хорошо помню ту победу. Это был чудесный день, ведь я забил в финале. Тот год вообще был прекрасным, пусть даже мы слабо выступили в чемпионате. Мы все равно выиграли Лигу Европы, что было нашей целью. Было приятно завершить сезон на победной ноте. Теперь постараемся это повторить.

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Роль лидера? Можно одновременно быть лидером на поле и за его пределами. Ты общаешься с молодыми игроками, говоришь с командой, чтобы ее мотивировать. Вдохновляя партнеров, я и сам заряжаюсь дополнительной мотивацией. Когда вижу, что кто-то из ребят работает изо всех сил, это заставляет меня тоже тренироваться на пределе возможностей. Если хочешь добиться успеха, в этом должны участвовать все. В одиночку ничего не выиграешь.

Старшие братья Матиас и Флорентен? Братья старше меня, так что я всегда хотел быть рядом, играть с ними, гулять с их друзьями. Естественно, это было тяжелее, чем если бы я играл против ровесников. Но это меня закалило. Ты должен прогрессировать, если играешь против ребят, которые старше тебя, игра более интенсивная и техничная. Я часто проигрывал, но продолжал двигаться вперед, и это сделало меня сильнее. Именно поэтому я очень и очень не люблю проигрывать. Я победитель, мне нравится выигрывать.

Шутки над мамой? Мама говорит, что играла в свое время в футбол. Такие вот у нас отношения. Мы любим дурачиться и шутить друг над другом, вот я и пошутил (пробросил мяч между ног матери — прим.). Люблю посмеяться. Как мы говорим: "Дразнит — значит любит". Я часто подтруниваю над мамой.

Жизнерадостность? Я из тех, кто любит смеяться и вообще быть радостным. Я всегда был на позитиве, вырос в семье, которая всегда была настроена позитивно, и это имеет свое проявление на футбольном поле. Футбол — это в первую очередь спорт, который я люблю. Любил его раньше, люблю его и поныне", — приводит слова Погба официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Рома пройдет сегодня, 29-го апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.