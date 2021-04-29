Лига Европы

Босниец поделился ожиданиями от еврокубковой встречи.

Форвард Ромы Эдин Джеко высказался накануне первого полуфинального матча Лиги Европы с Манчестер Юнайтед.

"Мы попадаем в полуфинал не каждый день. Наш соперник силен, и мы знаем это. МЮ – определенно фаворит. Однако сам факт выхода в полуфинал дает нам право верить. Понимаем, что у нас тоже есть класс. Прежде всего нужно играть как команда, как единое целое. И тогда все будет возможно.

Когда доходишь до полуфинала, у тебя одна цель – выиграть трофей. Возможно, на начальных стадиях ты так далеко не заглядываешь, но когда подбираешься столь близко, победа в турнире становится главной задачей.

Нам противостоит одна из сильнейших европейских команд последних 20 лет, легко не будет точно. Мы понимаем это, но бояться не должны. Возможно всякое", – сказал босниец.

Ранее главный тренер "волков" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от встречи с манкунианским клубом.