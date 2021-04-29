Ману Тригерос отличился через 4 минуты 39 секунд после стартового свистка.
Микель Артета: "Ну как так можно!" Getty Images
29 апреля 2021, 22:40
Первый полуфинальный матч Лиги Европы против Вильярреала начался обескураживающе для Арсенала.
Полузащитник "подводников" Ману Тригерос поразил ворота "канониров" на 4-й минуте и 39-й секунде.
Это самый быстрый мяч, пропущенный Арсеналом в еврокубках с сентября 2016 года, когда в Лиге чемпионов Эдинсон Кавани забил за ПСЖ на 47-й секунде — сообщает ОРТА.
Следить за ходом матча вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.