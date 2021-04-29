Лига Европы

Ману Тригерос отличился через 4 минуты 39 секунд после стартового свистка.

Микель Артета: "Ну как так можно!" Getty Images

Микель Артета: "Ну как так можно!" Getty Images

Первый полуфинальный матч Лиги Европы против Вильярреала начался обескураживающе для Арсенала.

Полузащитник "подводников" Ману Тригерос поразил ворота "канониров" на 4-й минуте и 39-й секунде.

Это самый быстрый мяч, пропущенный Арсеналом в еврокубках с сентября 2016 года, когда в Лиге чемпионов Эдинсон Кавани забил за ПСЖ на 47-й секунде — сообщает ОРТА.

Следить за ходом матча вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.