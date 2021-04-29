Фавориты противостояний

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В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Вильярреал померяется силами с лондонским Арсеналом.

Вильярреал — Арсенал

Четверг, 29 апреля, 22:00. Эстадио де ла Серамика, Вильярреаль. Арбитр — Артур Суареш Диаш (Португалия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Арсенал и Вильярреал своим матчем откроют стадию полуфинала Лиги Европы, а параллельным курсом будет идти игра между Манчестер Юнайтед и Ромой. И Арсенал, и Вильярреал в таблице своих чемпионатов не блещут, а значит будут всеми силами цепляться за победу в первом противостоянии Лиги Европы. Навскидку очень сложно сказать, какая из команд пройдет дальше, ведь в еврокубках обе выступают стабильно хорошо. Но все же пройдет сильнейший.

"Канониры" в чемпионате Англии находятся непривычно низко — на 10-й позиции. А это значит лишь одно — в следующем сезоне без еврокубков, если конечно подопечным Микеля Артеты не покорится Лига Европы. И сейчас это очень важно, ведь команда набрала неплохой ход и мало кто удивится, если лондонцы попадут в финальную часть.

Перед началом группового этапа многие видели Арсенал в финале, а некоторые считали их фаворитом на победу, пока не появились команды, вылетевшие из группы Лиги чемпионов. В этом сезоне на полке Арсенала пока не появились трофеи, но все может быть. Впереди отличный матч.

Для Вильярреала этот матч станет непростым, но очень важным испытанием. Прежде всего эта игра — проверка на характер команды. Последние два матча в Ла Лиге команда проиграла. Поражение Барселоне можно простить, а вот Алавесу — сомневаемся. Именно эти 1:2 от аутсайдера чемпионата не позволили "желтой субмарине" вернуться в зону еврокубков, и сейчас они идут седьмыми.

Возможно, Вильярреал — главный аутсайдер среди всех команд, которые пробились в полуфинал. Но на этой стадии может зарешать все что угодно. Для Унаи Эмери задача номер один — грамотно выстроить оборонные редуты и результативно сыграть на контратаках. Только таким образом можно пройти Арсенал, который выйдет заряженным на победу.

Букмекеры же считают фаворитом предстоящего противостояния именно хозяев поля. Компания Фаворит предлагает на победу Вильярреала коэффициент 2,67. Ничью эксперты оценили в 3,35. Если вы уверены в победе "канониров", то на них коэффициент 2,96.

Напомним, матч Вильярреал — Арсенал начнется в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.