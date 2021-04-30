Лига Европы

На счету португальца 20 точных 11-метровых за Манчестер Юнайтед.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы против Ромы полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш забил с игры, отдал результативную передачу и реализовал пенальти, чем помог "красным дьяволам" разгромить соперника.

Пенальти португальца стал 20-м, который он реализовал в составе Манчестер Юнайтед, что позволило ему войти в тройку лучших пенальтистов в истории команды — сообщает ОРТА.

Больше Фернандеша реализовали пенальти только Руд ван Нистельрой (28) и Уэйн Руни (27).

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани забил 11 мячей в 13-ти матчах против Ромы.