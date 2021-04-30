Лига Европы

Подопечных Солскьяера во втором тайме против Ромы было просто не остановить.

Английский Манчестер Юнайтед в рамках первого поединка полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА против римской Ромы не оставил шансов соперникам во втором тайме, несмотря на то, что уступал в счете перед уходом на перерыв (6:2).

Манчестер Юнайтед — Рома 6:2 Видео голов и обзор матча

При этом, как сообщает информационный ресурс ESPN, "Красные дьяволы" стали авторами достаточно редкого достижения, сумев впервые с 1964 года забить сразу шесть мячей в ворота соперников в одном полуфинальном матче европейских состязаний.

Подобным почти 57 лет назад удавалось отметиться мадридскому Реалу, который закрепил гостевую победу над швейцарским Цюрихом (2:1) в рамках Кубка европейских чемпионов домашним разгромом соперников — 6:0.

Также, стоит отметить, что соперники команды Оле-Гуннара Солскьяера не остались в стороне от антирекорда, после неудачного выступления на Олд Траффорд.

Согласно информации статистического ресурса Opta, Рома — вторая в истории итальянская команда, которая пропустила не менее пяти голов во втором тайме европейского турнира. Ранее подобным отличилась Фиорентина, которая уступила в гостях бельгийскому Андерлехту со счетом 6:2.

Напомним, что ответная игра в данной паре пройдет на Стадио Олимпико 6 мая.