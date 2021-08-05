Лига Европы

Скорее всего, команда Виктора Скрипника сыграет против венского клуба из Австрии.

Венский Рапид в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле уверенно обыграл кипрский Анартосис. Ответный матч пройдет 12 августа.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу австрийской команды, в составе которой голами отметились Эрджан Кара, Таксиархис Фунтас и Марко Грюль.

Напомним, победитель этой пары сыграет с луганской Зарей в раунде плей-офф Лиги Европы.

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