Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы римский Лацио на своем поле не испытал проблем с приехавшим в гости московским Локомотивом (2:0).

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда результативным ударом отметился Башич, а затем в концовке первого тайма Патрик удвоил преимущество римлян.

Обзор матча:

Лацио — Локомотив М 2:0

Голы: Башич, 13, Патрик, 38

Лацио: Стракоша — Ачерби, Габаррон, Хюсай — Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Моро, 74) — Иммобиле (Мурики, 41), Фелипе Андерсон.

Локомотив М: Гильерме — Живоглядов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский — Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Анджорин (Петров, 82) — Смолов, Жемалетдинов (Лисакович, 82).

Предупреждения: Катальди, Лаццари — Бека Бека, Рыбчинский