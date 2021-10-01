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Лацио - Локомотив Москва, Getty Images
01 октября 2021, 06:47
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы римский Лацио на своем поле не испытал проблем с приехавшим в гости московским Локомотивом (2:0).
Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда результативным ударом отметился Башич, а затем в концовке первого тайма Патрик удвоил преимущество римлян.
Обзор матча:
Лацио — Локомотив М 2:0
Голы: Башич, 13, Патрик, 38
Лацио: Стракоша — Ачерби, Габаррон, Хюсай — Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Моро, 74) — Иммобиле (Мурики, 41), Фелипе Андерсон.
Локомотив М: Гильерме — Живоглядов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский — Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Анджорин (Петров, 82) — Смолов, Жемалетдинов (Лисакович, 82).
Предупреждения: Катальди, Лаццари — Бека Бека, Рыбчинский