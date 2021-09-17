Лига Европы

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы московский Локомотив расписал мировую с французским Марселем (1:1).

Французская команда открыла счет в середине второго тайма, когда Ундер реализовал пенальти. Однако последнее слово было за "железнодорожниками", которых на 89-й минуте от поражения спас Анджорин.

Обзор матча:

Локомотив — Марсель 1:1

Голы: Анджорин, 89 — Ундер, 59 (с пенальти)

Локомотив: Гильерме — Серкейра, Едвай, Магкеев, Тикнизян — Жемалетдинов (Анджорин, 63), Баринов, Куликов, Бека-Бека (Сильянов, 63) — Камано (Керк, 75), Смолов (Лисакович, 75)

Марсель: Лопес — Ронжье, Гонсалес, Салиба, Перес — Камара, Гендузи (Лирола, 83)- Ундер, Жерсон (Гуйе, 83), Дьенг (Энрике, 83) — Харит (Де Ла Фуэнте, 56)

Предупреждения: Бека-Бека, Тикнизян — Камара, Ронжье