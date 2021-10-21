Лига Европы

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Испанский Бетис в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости леверкузенским Байером (1:1).

Оба мяча были забиты во второй половине второго тайма. Хозяева открыли счет первыми, когда на 75-й минуте Иглесиас реализовал пенальти, но спустя семь минут Андрих сравнял цифры на табло.

Обзор матча:

Бетис – Байер 1:1

Голы: Иглесиас, 75 (пен.) – Андрих, 82

Бетис: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Лайнес, 46), Вильям Карвалью, Родригес, Фекир (Каналес, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 85), Руибаль (Хуанми, 71).

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 76), Демирбай, Андрих, Адли (Виртц, 69), Бельараби (Паулиньо, 76), Аларио (Шик, 69), Диаби (Паласиос, 90).

Предупреждения: Миранда (10), Песселья (71) – Аларио (50), Тапсоба (62), Инкапиэ (71), Диаби (86).