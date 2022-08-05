Ліга Європи

Автор голу у ворота Університаті поділився враженнями від гри.

Дебютант луганської Зорі Денис Нагнойний, який забив єдиний і переможний м'яч у грі кваліфікації Ліги Конференцій проти Університаті (1:0), поділився враженнями від матчу.

"Дуже вдячний за привітання з дебютним голом та перемогою. Гра була тяжка для нас, ми виконували тактичне завдання тренера. Я думаю, йому гра сподобалася: як ми пресингували, як ми діяли в обороні та в атаці.

Я згоден, що ми повинні було закривати результат ще у першому таймі. Але це футбол, треба їхати та обігрувати їх уже на виїзді. Я думаю, що гра буде тяжка, але нашу команду називають "Мужики", тому ми повинні показувати як на виїзді, так і вдома, що ми дійсно є мужиками".

Футболіст не обділив увагою і суперників, тренер яких виглядав перед грою дуже самонадіяно.

"Університатя нас не чим не здивувала. Тренер повністю розбірав їх, у нас було дуже багато тактичних відео. Фактично, вони вибрали варіант грати другим номером. Ми діяли першим, нам все вдавалося, треба було забивати. Але думаю, що вдома вони будуть грати першим номером, і залежить від нашого тренера, як ми будемо діяти.

Я чув слова їхнього тренера, що вони мають проходити у цій парі. Ми у колективі це обговорювали. Проте їхнй президент сказав, що перший номер у цій парі — Зоря. Ми, звичайно, на слова їхнього тренера відреагували скептично, і виходили, щоб довести, що перший номер тут ми".

Також Денис прокоментував свій гол, який став переможним.

"Під час мого голу не було якоїсь комбінації, була подача з кутового, і я вискочив перед захисником і головою забив. Емоції переповнювали — трибуни, партнери. Просто чудово, настрій на день! У когось забити м'яч у єврокубках — мріях, у мене — ціль. Далі більше! Перед дебютом тренер сказав мені не хвилюватися — то я вийшов і забив.

Стан у мене нормальний. Бігалося, дихалося. Так, звичайно, м'язи ще не повністю готові, але для цього є тренувальний процес. Думаю, ми вийдемо на пік якраз до другої гри.

Питання щодо матчу-відповіді не до мене, а до головного тренера. Що він скаже, який тактичний план поставить на гру, так ми і будемо діяти. Задаток ми зробили, але поки що це нічого нам не дає. Будемо їхати до Румунії перемагати!" — підсумував 20-річний оборонець.