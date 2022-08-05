Ліга Європи

Післяматчева прес-конференція головного тренера "чорно-білих".

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен поділився з пресою враженнями від переможного матчу кваліфікації Ліги Конференцій проти румунської Університаті з Крайови (1:0).

"Моменти були, щоб забивати більше ніж один м’яч. Багато було потужних прострілів для їх реалізації і в першому таймі, і в другому. У нас зараз працює зовсім інший склад команди, навіть якщо порівняти з минулим сезоном. Я задоволенний прагненнями та результатами, які зараз показує моя команда.



Мета була поставлена контролювати гру всі 90 хвилин, як в обороні, так і в атаці. Команда довго не брала участь в офіційних матчах, тому такий результат нас більш ніж задовільняє. Я впродовж гри контактую з кожним футболістом і маю розуміння кого замінити раніше, а хтось може і більше пограти. У нас були й помилки, без них нікуди, то ж за тиждень ми підготуємо команду належним чином до матчу-відповіді".

Серед іншого, нідерландець не оминув увагою Олександр Гладкого, який не потрапив до заявки Зорі на УПЛ та матчі проти Університаті.



"Олександр тренується разом з командою, але ми даємо йому більше часу для підготовки. Подивимося згодом, як буде складатися ситуація" — сказав ван Леувен.



"Якщо розмірковувати на тему мовного бар’єру, то його немає. Я зустрічався зі своїми теперішніми підлеглими і раньше, коли вони були набагато молодше, ніж є зараз. Вони вже знають як я міркую по футбольній тематиці. По тактиці, ідеям, схемі в мене є різниця між колишнім тренером, але вони швидко звикли до нового. Вони намагаються, кожного дня вкладати всі свої сили під час тренувань у свої та клубні звершення. Ми провели багато і тактичних, і практичних занять напередодні сьогоднішнього поєдинку. Навіть один забитий гол у ворота суперника і перемога — це вже позитивний результат, але ми знаємо, що можемо забивати більше".

Насамкінець 52-річний фахівець не зміг конкретно відповісти на питання про те, де базуватиметься Зоря протягом наступного сезону і в якому місті проводитиме домашні матчі.



"На ці питання я не можу конкретно відповісти, бо зараз ми думаємо про поєдинки на євроарені. Як далі — покаже час" — підсумував нідерландець.

Зазначимо, що в останньому питанні багато залежить від того, чи проб'ються луганці до групового турніру Ліги Конференцій, то тоді вони матимуть право базуватися закордоном.

Нагадаємо, раніше Патрік ван Леувен анонсував підписання досвідчених футболістів.