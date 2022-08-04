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04 серпня 2022, 22:24
Зоря мінімально здолала Університатю
Луганчани в першому офіційному матчі за 2022 рік здобули важливу перемогу.
Зоря — Університатя Крайова, фото ФК Зоря Луганськ
04 серпня 2022, 22:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Університатя Крайова 1:0
Гол: Нагнойний, 56
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко (Мишньов, 78), Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний (Безбородько, 81), Кабаєв (Луньов, 72).
Університатя Крайова: Лазар — Кепецине, Папп, Сілва, Банку — Крецу (Скречу, 64), Матей — Ханка (Рівалдіньйо, 79), Рагулич (Баярам, 46), Іван — Колич (Маркович, 78).
Попередження: Нагнойний, Назарина — Банку, Кепецине