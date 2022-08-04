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Зоря - Університатя, фото Зоря
04 серпня 2022, 23:22
Зоря у рамках поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги конференцій грала у Польщі проти Університаті.
Луганська команда здобула мінімальну перемогу завдяки точному удару Нагнійного на початку другої половини гри.
Огляд матчу Ліги конференцій:
Зоря — Університатя Крайова 1:0
Гол: Нагнойний, 56
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко (Мишньов, 78), Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний (Безбородько, 81), Кабаєв (Луньов, 72).
Університатя Крайова: Лазар — Кепецине, Папп, Сілва, Банку — Крецу (Скречу, 64), Матей — Ханка (Рівалдіньйо, 79), Рагулич (Баярам, 46), Іван — Колич (Маркович, 78).
Попередження: Нагнойний, Назарина — Банку, Кепецине