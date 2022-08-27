Ліга Європи

Молодий "динамівець" — про жеребкування Ліги Європи та підготовку до матчу з Дніпром-1.

Атакувальний футболіст Динамо Владислав Ванат дав інтерв'ю напередодні старту киян у новому чемпіонаті.

Зазначимо, що у рамках другого туру УПЛ "біло-сині" зіграють проти СК Дніпро-1. Гра відбудеться у неділю, 28 серпня, о 17:00.

"Звичайно, тренуватися в Україні приємніше. Рідна земля дає більше сил. Всі хлопці почали працювати з новими силами.

Щодо жеребкування Ліги Європи, то нам попалися гарні команди. Я вважаю, треба ще раз довести турецьким фанам і Фенербахче, що ми сильніші, ніж вони. Дві інші команди — теж гарні суперники, буде цікаво грати проти них.

Особисто я хотів бачити у суперниках Цюрих, а так, в принципі, мені було все одно. Цюрих — бо там грає українець (Прим. — Богдан В'юнник), і мені хотілося зіграти проти нього.

Звичайно, вже дуже хочеться до Києва. Я не був там більше двох місяців, дуже хочеться повернутися. Там буде ще краще, ніж тут (прим. — Динамо готується до матчу з Дніпром-1 на Заході України), хоча і тут теж непогано".

Насамкінець Ванат поділився думками щодо недільного матчу проти Дніпра-1.

"Дніпро-1 — гарний суперник. Туди прийшло багато кваліфікованих гравців. Я вважаю, що це команда дуже високого рівня, і вона буде боротися за найвищі місця.

Нам було тяжкувато після матчу з Бенфікою, але всі хлопці — професіонали, і відкидають усі проблеми, коли виходять на поле" — підсумував 20-річний футболіст.