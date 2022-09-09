Ліга Європи

Луан Перес поділився своїми думками після гри із київським Динамо.

Захисник турецького Фенербахче Луан Перес прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:1).

"Це був хороший матч для нас. Ми показали дуже хорошу гру, особливо в першому таймі. Наш суперник завдав удару і, на жаль, ми пропустили. Ми продовжували боротися протягом матчу. Ми не дали супернику занадто багато простору. Це було цінно.

Наші вболівальники створили чудову атмосферу. Ми боролися до кінця та вийшли переможцями", - наводить слова Переса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фенербахче – Динамо.