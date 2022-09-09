Головний тренер турецького Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:1).

"Динамо в першому таймі зупиняло наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10 хвилини динамівці зробили 8 фолів, а на 25 хвилині воротар почав тягнути час. Такого не повинно бути. Не знаю, чи так заведено в Україні, але гравці не повинні так поводитися. А моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч. Вони застосовували техніко-тактичні принципи якнайкраще.

Я дуже поважаю Луческу. Це тренер, який довів свою кваліфікацію, але я можу дати йому пораду: нехай подивиться статистику матчу і побачить, скільки фолів було у гравців Динамо. Їхня медична бригада виходила на поле 8 разів. Не знаю, як він дивився матч, але думаю, що він погано його проаналізував. Я поважаю його думку, але я не згоден. Динамо постійно намагалося зупиняти гравців Фенербахче за допомогою фолів, особливо в перші пів години. Крім того, їхній воротар постійно лежав на газоні, щоб тягнути час. Не знаю, як він бачить матч, але я поважаю його думку. У нього своя думка, у мене своя, але коли він подивиться на статистику, то побачить, що він неправий.
 
 
Я не спілкувався з Луческу, навіть не бачив його. Якби ми зустрілися, я б не говорив з ним про це. Я можу зрозуміти Луческу, їм довелося грати дуже агресивно, щоб зупинити Фенербахче. Тому вони часто фолили. Це була стратегія, яку вони обрали. А арбітр дозволяв. У кожного тренера своя стратегія. Він вважав, що це найкращий спосіб. У мене немає коментарів з цього приводу. Я думаю прямо протилежне його думці. За весь матч Динамо зробило 20 фолів. Нам довелося адаптуватися до цієї ситуації, щоб зберегти рівновагу в матчі.
 
У першому таймі у них не було жодного удару в наші ворота. Вони захищалися протягом усього матчу. Це нормально, бо ми їх до цього змусили. Ми здобули заслужену перемогу. Ми пожинаємо плоди нашої наполегливої ​​праці. Наша організація на полі була хорошою. Що нам потрібно зробити зараз, так це подумати про гру з Ренном у четвер.
 
 

У кваліфікації Ліги чемпіонів ми грали проти них. Ми думали, що зможемо виграти та вийти в наступний раунд, але ви знаєте, що сталося. Тому ми хотіли відповісти перемогою. Ми показали, що ми така ж сильна команда, як і Динамо. Головними фаворитами цієї групи є Динамо та Ренн, а не Фенербахче. Тому що Фенербахче втратив сильний імідж, який він створив у Європі за останні роки. Наша перша мета – виправити це. Ми хочемо знову повернути цей образ. Ми знаємо, що у нас є шанс вийти з цієї групи, і ми будемо наполегливо працювати для цього.

Сучасний футбол – це гра, де має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника, такі рухи, які робило Динамо на 90 хвилині матчу. Такі рухи більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Бущан — дуже хороший воротар. Ні йому, ні Динамо такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників", - наводить слова Жезуша прес-служба турецького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фенербахче – Динамо.