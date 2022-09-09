Португальський фахівець поділився своїми думками після гри із київським Динамо.
Жорже Жезуш, Getty Images
09 вересня 2022, 08:30
Головний тренер турецького Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:1).
"Динамо в першому таймі зупиняло наші атаки за допомогою тактичних фолів. Вже до 10 хвилини динамівці зробили 8 фолів, а на 25 хвилині воротар почав тягнути час. Такого не повинно бути. Не знаю, чи так заведено в Україні, але гравці не повинні так поводитися. А моя команда боролася до кінця, щоб виграти цей матч. Вони застосовували техніко-тактичні принципи якнайкраще.
Я дуже поважаю Луческу. Це тренер, який довів свою кваліфікацію, але я можу дати йому пораду: нехай подивиться статистику матчу і побачить, скільки фолів було у гравців Динамо. Їхня медична бригада виходила на поле 8 разів. Не знаю, як він дивився матч, але думаю, що він погано його проаналізував. Я поважаю його думку, але я не згоден. Динамо постійно намагалося зупиняти гравців Фенербахче за допомогою фолів, особливо в перші пів години. Крім того, їхній воротар постійно лежав на газоні, щоб тягнути час. Не знаю, як він бачить матч, але я поважаю його думку. У нього своя думка, у мене своя, але коли він подивиться на статистику, то побачить, що він неправий.
Я не спілкувався з Луческу, навіть не бачив його. Якби ми зустрілися, я б не говорив з ним про це. Я можу зрозуміти Луческу, їм довелося грати дуже агресивно, щоб зупинити Фенербахче. Тому вони часто фолили. Це була стратегія, яку вони обрали. А арбітр дозволяв. У кожного тренера своя стратегія. Він вважав, що це найкращий спосіб. У мене немає коментарів з цього приводу. Я думаю прямо протилежне його думці. За весь матч Динамо зробило 20 фолів. Нам довелося адаптуватися до цієї ситуації, щоб зберегти рівновагу в матчі.
У першому таймі у них не було жодного удару в наші ворота. Вони захищалися протягом усього матчу. Це нормально, бо ми їх до цього змусили. Ми здобули заслужену перемогу. Ми пожинаємо плоди нашої наполегливої праці. Наша організація на полі була хорошою. Що нам потрібно зробити зараз, так це подумати про гру з Ренном у четвер.
У кваліфікації Ліги чемпіонів ми грали проти них. Ми думали, що зможемо виграти та вийти в наступний раунд, але ви знаєте, що сталося. Тому ми хотіли відповісти перемогою. Ми показали, що ми така ж сильна команда, як і Динамо. Головними фаворитами цієї групи є Динамо та Ренн, а не Фенербахче. Тому що Фенербахче втратив сильний імідж, який він створив у Європі за останні роки. Наша перша мета – виправити це. Ми хочемо знову повернути цей образ. Ми знаємо, що у нас є шанс вийти з цієї групи, і ми будемо наполегливо працювати для цього.
Сучасний футбол – це гра, де має бути добре організований захист. Але не потрібно робити такі рухи, щоб зупинити суперника, такі рухи, які робило Динамо на 90 хвилині матчу. Такі рухи більше не використовуються в Лізі Європи та турнірах високого рівня, але такі рухи можна побачити в турнірах, які ми можемо назвати другим і третім рівнем. Бущан — дуже хороший воротар. Ні йому, ні Динамо такі кроки робити не потрібно. Ви повинні поважати гру та вболівальників", - наводить слова Жезуша прес-служба турецького клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фенербахче – Динамо.