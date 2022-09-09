Я дуже поважаю Луческу. Це тренер, який довів свою кваліфікацію, але я можу дати йому пораду: нехай подивиться статистику матчу і побачить, скільки фолів було у гравців Динамо. Їхня медична бригада виходила на поле 8 разів. Не знаю, як він дивився матч, але думаю, що він погано його проаналізував. Я поважаю його думку, але я не згоден. Динамо постійно намагалося зупиняти гравців Фенербахче за допомогою фолів, особливо в перші пів години. Крім того, їхній воротар постійно лежав на газоні, щоб тягнути час. Не знаю, як він бачить матч, але я поважаю його думку. У нього своя думка, у мене своя, але коли він подивиться на статистику, то побачить, що він неправий.

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Я не спілкувався з Луческу, навіть не бачив його. Якби ми зустрілися, я б не говорив з ним про це. Я можу зрозуміти Луческу, їм довелося грати дуже агресивно, щоб зупинити Фенербахче. Тому вони часто фолили. Це була стратегія, яку вони обрали. А арбітр дозволяв. У кожного тренера своя стратегія. Він вважав, що це найкращий спосіб. У мене немає коментарів з цього приводу. Я думаю прямо протилежне його думці. За весь матч Динамо зробило 20 фолів. Нам довелося адаптуватися до цієї ситуації, щоб зберегти рівновагу в матчі.