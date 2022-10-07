Ліга Європи

Наставник французької команди поділився своїми думками після гри із "біло-синіми".

Головний тренер французького Ренна Бруно Женезіо прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:1).

"Незважаючи на те, що перемога була здобута лише наприкінці матчу, вона цілком заслужена. Наша команда показала вольові якості та хорошу якість гри, яка виснажила суперника. У всіх команд є слабкі місця, і ми поплатилися за це. Це єдиний негативний момент, який я сьогодні побачив.

Загалом, мені дуже сподобався малюнок гри моєї команди, створений за участю всіх гравців. У нашій грі проти хорошого колективу були шляхетність і різноманітність, а молоді гравці, що вийшли на заміни, додали нашій грі рішучості.

Леслі Угочукву та Лоренц Ассіньйон — це футболісти, які добре працюють на тренуваннях, серйозні, сумлінні та уважні. Приємним моментом для клубу є те, що команда завершила єврокубковий матч із шістьма гравцями, які народилися в період з 2002 по 2005 рік. Це дуже позитивно для майбутнього. Леслі прогресує, але коли граєш регулярно, це простіше. Лоренц виправдав наші очікування, як і завжди.

Ще рано казати про якісь досягнення, проте ми на вірному шляху. Ми повинні добре виступити в турнірі до кінця, починаючи з найближчого матчу-відповіді проти Динамо в Кракові. Але до того ми маємо зосередитися на дербі проти Нанта", - наводить слова Женезіо прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ренн — Динамо.