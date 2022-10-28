Ліга Європи

Наставник кіпрської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (3:3).

"Я дуже задоволений тим, чого ми досягли сьогодні ввечері. Ми зробили історію для команди та для Кіпру. Це була складна гра проти здібного суперника та досвідченого тренера.

Незважаючи на те, що пропустили на останніх хвилинах, ми досягли мети — вийшли з групи Ліги Європи, та тепер думаємо про наступний матч у чемпіонаті.

У нас дуже хороша команда, не лише одинадцять в стартовому складі, а й усі гравці. Вважаю, що в Європі ми граємо чудово. Ми програли Ренну та Фенербахче, але грали у дуже хороший футбол. Все, що я маю сказати своїм футболістам, це велике дякую, тому що вони завжди борються.

Для мене цей успіх дуже важливий. Я щасливий у Ларнаці. АЕК — дуже організований клуб, з ідеальними умовами для роботи. Важливо, що команда робить історію. У АЕКа є амбіції. Команда росте, і я росту разом із нею! Я хочу більшого з АЕКом", - наводить слова Ольтри прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу АЕК – Динамо.