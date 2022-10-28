Ліга Європи

Стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.

Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

Кандидати на нагороду:

- півзахисник АЕКа Омрі Альтман – дубль у ворота київського Динамо (3:3);

- нападник Ренна Амін Гуїрі — дубль та асист у матчі проти Фенербахче (3:3);

- форвард ПСВ Люк де Йонг — гол та результативна передача у зустрічі проти Арсеналу (2:0);

- хавбек Реал Сосьєдада Роберт Наварро — гол та асист у поєдинку з Омонією (2:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.