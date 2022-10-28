Окрім хавбека АЄКА на нагороду претендують ще троє футболістів.
Омрі Альтман, ФК АЕК
28 жовтня 2022, 10:39
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.
На нагороду претендують:
- півзахисник АЕКа Омрі Альтман – перший гол у ворота київського Динамо (3:3);
- нападник Мідтьюланна Густав Ісаксен — м'яч у ворота Лаціо (1:2);
- форвард Црвени Звезди Александар Катаі – гол у зустрічі проти Трабзонспора (2:1);
- хавбек Фенербахче Міха Зайц — гол у матчі проти Ренна (3:3).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.