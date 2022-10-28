Ліга Європи

Окрім хавбека АЄКА на нагороду претендують ще троє футболістів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.

На нагороду претендують:

- півзахисник АЕКа Омрі Альтман – перший гол у ворота київського Динамо (3:3);

- нападник Мідтьюланна Густав Ісаксен — м'яч у ворота Лаціо (1:2);

- форвард Црвени Звезди Александар Катаі – гол у зустрічі проти Трабзонспора (2:1);

- хавбек Фенербахче Міха Зайц — гол у матчі проти Ренна (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.