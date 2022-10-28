Український хавбек оформив дубль у матчі проти АЕКу.
Денис Гармаш (праворуч), ФК Динамо Київ
28 жовтня 2022, 14:40
Авторитетний статистичний портал SofaScore на своєму сайті опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.
До складу найкращих потрапив півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, який оформив дубль у ворота АЕКу (3:3).
Також у збірній знаходиться і кривдник киян — хавбек АЕКа Омрі Альтман, який також забив два м'ячі у ворота "біло-синіх".
Зазначимо, що інший портал WhoScored обійшовся без представників української команди, але включив до збірної Альтмана.
Раніше повідомлялося, що Динамо втратило шанси на вихід до весняної частини єврокубків.