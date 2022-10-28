Ліга Європи

Український хавбек оформив дубль у матчі проти АЕКу.

Авторитетний статистичний портал SofaScore на своєму сайті опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.

До складу найкращих потрапив півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, який оформив дубль у ворота АЕКу (3:3).

Також у збірній знаходиться і кривдник киян — хавбек АЕКа Омрі Альтман, який також забив два м'ячі у ворота "біло-синіх".

Зазначимо, що інший портал WhoScored обійшовся без представників української команди, але включив до збірної Альтмана.

Раніше повідомлялося, що Динамо втратило шанси на вихід до весняної частини єврокубків.