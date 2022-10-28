Авторитетний статистичний портал SofaScore на своєму сайті опублікував символічну збірну за підсумками п'ятого туру групового етапу Ліги Європи.

До складу найкращих потрапив півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, який оформив дубль у ворота АЕКу (3:3).

Також у збірній знаходиться і кривдник киян — хавбек АЕКа Омрі Альтман, який також забив два м'ячі у ворота "біло-синіх".

Зазначимо, що інший портал WhoScored обійшовся без представників української команди, але включив до збірної Альтмана.

Раніше повідомлялося, що Динамо втратило шанси на вихід до весняної частини єврокубків.