Ліга Європи

Ямайський вінгер поділився своїми думками після дебюту у Лізі Європи за Динамо.

Вінгер київського Динамо Кахім Перріс прокоментував свій дебют у Лізі Європи, який відбувся у матчі проти АЕКу (3:3) у п'ятому турі групового етапу турніру.

"Я відчуваю, що моя гра була сильною і що я вплинув на матч, тому що коли я вийшов на поле, ми програвали 1:3, а деякі з моїх дій безпосередньо сприяли нашим двом голам, які призвели до нічиєї 3:3 .

Чесно кажучи, я трохи розчарований, тому що знаю, що я маю якості, щоб реалізувати цей шанс, але іноді потрібно мати коротку пам'ять і просто рухатися далі. Цей досвід у Лізі Європи допоможе мені просунутися вперед.

Для мене це велике досягнення. Це доводить, що я багато роблю правильно у своїй кар'єрі і принагідно творю історію. Я дуже пишаюся, бо Ліга Європи — це турнір УЄФА найвищого рівня, і дуже складно пройти у груповий етап, а в дитинстві я завжди мріяв грати на цьому рівні. Сподіваюся, інші молоді ямайські гравці зможуть використовувати моє досягнення як мотивацію, щоб вони могли досягти цього рівня при правильному підході.

Я перебуваю в Європі вже кілька років, тому освоїтися в новому клубі було досить просто, особливо тому, що мені всі допомагали. Очевидно, що ситуація між Росією та Україною створює деякі проблеми, але я повністю зосереджений на своїй кар'єрі та ні на що не відволікаюсь.

Очікування в клубі великі, майже завжди київське Динамо — чи то чемпіони, чи віце-чемпіони, тож усі в клубі розуміють, що від них потрібно", — наводить слова Перріса Jamaica Observer.

Нагадаємо, після матчу з АЕКом Динамо втратило шанси на єврокубкову весну і вже не зможуть піднятися з останнього місця у групі.

Заключний матч групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче відбудеться у четвер, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.