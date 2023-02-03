Ліга Європи

Заявка Шахтаря: 28 гравців у Лізі Європи

Шахтар оприлюднив заявку для участі в першому раунді плей-оф Ліги Європи сезону-2022/23.

У заявці Шахтаря 28 футболістів.



Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін



Захисники: 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Лукас Тейлор, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина, 32. Едуард Козік, 44. Ярослав Ракицький



Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков, 9. Мар’ян Швед, 11. Олександр Зубков, 16. Дмитро Криськів, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 34. Іван Петряк



Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі, 19. Андрій Кулаков, 20. Дмитро Топалов



У лютому "гірники" проведуть 2 стикові матчі ЛЄ з Ренном. Нагадаємо, що перше протистояння команд відбудеться 16 лютого у Варшаві на Стадіоні Війська Польського.

Раніше стало відомо, що центральний захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов перейшов в Інтер Маямі, який виступає в американсько-канадській МЛС.